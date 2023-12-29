Пункт скорой медицинской помощи открылся в Шетском районе

В Шетском районе после капитального ремонта открылся пункт скорой медицинской помощи. В нём оборудовано помещение для хранения лекарственных препаратов, комнаты отдыха и приёма пищи для фельдшеров и водителей неотложки, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.