Пункт скорой медицинской помощи открылся в Шетском районе

В Шетском районе после капитального ремонта открылся пункт скорой медицинской помощи. В нём оборудовано помещение для хранения лекарственных препаратов, комнаты отдыха и приёма пищи для фельдшеров и водителей неотложки, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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