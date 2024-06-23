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Евро-2024. Германия против Швейцарии, Шотландия сыграет с Венгрией

Евро-2024. Германия против Швейцарии, Шотландия сыграет с Венгрией

Сборная Германии сыграет со Швейцарией, Шотландия – с Венгрией.   Евро-2024 3-й тур Группа А Швейцария – Германия Дата проведения 23 июня, 22.

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