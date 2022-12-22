Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 22 декабря

О плановых коммунальных ремонтах сообщает пресс-служба администрации Архангельска.С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: улица Урицкого, 37, 39, 41, 46; проспект Обводный канал, 1, 7; улица Розы Шаниной, 1, 3; улица Смольный Буян, 7.
О плановых коммунальных ремонтах сообщает пресс-служба администрации Архангельска.С 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам: улица Урицкого, 37, 39, 41, 46; проспект Обводный канал, 1, 7; улица Розы Шаниной, 1, 3; улица Смольный Буян, 7.
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