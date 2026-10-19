Sulfur has become an indispensable element for the modern industrial system, including agriculture. Before the outbreak of the Iran war, 24 percent of the world's supply of sulfur passed through the Strait of Hormuz.
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