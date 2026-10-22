Школьные деньки, уроки, перемены и ароматы столовой запоминаются нам на всю жизнь. Ведь в большинстве родителей все еще живет маленький ребенок, который в детстве торопился отхватить булочку в школьном буфете и мечтал о том, чтобы уроки отменили из-за морозов.
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