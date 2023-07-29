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ВС РФ нанесли сокрушительный удар по СБУ в Днепре: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 521-й

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по СБУ в Днепре: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 521-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 июля 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 521-й. Обзор событий: Армия России наступает на нескольких направлениях.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
И не Днепр м ДНЕПРОПЕТРОВСК!!!!! АФФТОР ТЫ ОТКУДА?
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10 час.

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