ВС РФ нанесли сокрушительный удар по СБУ в Днепре: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 521-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 июля 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 521-й. Обзор событий: Армия России наступает на нескольких направлениях.
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