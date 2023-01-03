Сергей Шубенков: «От 2023 года жду предсказуемости – хорошей или плохой. Уже какой‑нибудь»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал об ожиданиях от 2023 года. – На «Рождественских стартах» (7 января в Екатеринбурге – Sports.
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