Ну и что, что доктор прописал: почему лекарства не попадают в перечень жизненно важных

Заработавшая спустя два года комиссия при Минздраве по обновлению перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечня по программе высокозатратных нозологий отказалась добавлять в список больше половины из предложенных лекарственных препаратов по орфанным и онкологическим заболеваниям.