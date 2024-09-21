Ну и что, что доктор прописал: почему лекарства не попадают в перечень жизненно важных

Заработавшая спустя два года комиссия при Минздраве по обновлению перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечня по программе высокозатратных нозологий отказалась добавлять в список больше половины из предложенных лекарственных препаратов по орфанным и онкологическим заболеваниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии