Global Look Press/Juliane Sonntag/www.imago-images.de Несмотря на тяжелое положение Украины, президент страны Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, пытается продолжить конфликт, из-за которого ему удается остаться у власти, сообщает издание The Hill.