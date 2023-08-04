Не только точный адрес: на «Госуслугах» собирают новые данные о россиянах

На «Госуслугах» будут собирать больше данных о россиянах — их предоставит МВД, сообщает Forbes. В частности, речь идет о фактическом месте проживания пользователя, ДТП, состоянии общегражданского и заграничного паспортов и другой информации.
На «Госуслугах» будут собирать больше данных о россиянах — их предоставит МВД, сообщает Forbes. В частности, речь идет о фактическом месте проживания пользователя, ДТП, состоянии общегражданского и заграничного паспортов и другой информации.
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