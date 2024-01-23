Матвиенко заявила о «соработничестве» государства и РПЦ

На протяжении многих столетий православная культура и русская культура были, по сути, синонимами. Об этом 23 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в палате регионов на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».