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Парламентская газета

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Матвиенко заявила о «соработничестве» государства и РПЦ

На протяжении многих столетий православная культура и русская культура были, по сути, синонимами. Об этом 23 января заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в палате регионов на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

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