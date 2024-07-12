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Воронежские новости

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В Воронеже руководитель ЦСПСК заплатит штраф в размере 280 тыс рублей

В Воронеже руководитель ЦСПСК заплатит штраф в размере 280 тыс рублей

Коминтерновский районный суд вынес приговор руководителю Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области за ложные сведения о работе сторожа11 июля Коминтерновским районным судом был вынесен приговор директору «Спортивной школы олимпийского резерва №18» 56-летнему Сергею Макейчику.

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