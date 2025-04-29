Россиянам предупредили о распространенных причинах запоров

Стресс, малоподвижный образ жизни, плохой гормональный фон и неправильное питание приводят к запорам, пояснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
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