Министр Сергей Лавров раскрыл отсутствие реакции Белого дома

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Белый дом не отреагировал на заявление европейских лидеров и Владимира Зеленского о "похоронах" Анкориджа, озвученное президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите "семерки" в июне этого года.
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