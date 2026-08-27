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Царьград

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Министр Сергей Лавров раскрыл отсутствие реакции Белого дома

Министр Сергей Лавров раскрыл отсутствие реакции Белого дома

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Белый дом не отреагировал на заявление европейских лидеров и Владимира Зеленского о "похоронах" Анкориджа, озвученное президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите "семерки" в июне этого года.

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