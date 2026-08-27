Министр Сергей Лавров раскрыл отсутствие реакции Белого дома

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Белый дом не отреагировал на заявление европейских лидеров и Владимира Зеленского о "похоронах" Анкориджа, озвученное президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите "семерки" в июне этого года.