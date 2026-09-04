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За рулем

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Bentley готовит самый быстрый автомобиль в своей истории

Bentley готовит самый быстрый автомобиль в своей истории

До премьеры первого электрического Bentley остались считанные недели. Речь о кроссовере Torcal, которому прочат статус самой мощной и динамичной серийной модели в истории марки.

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