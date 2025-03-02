Зеленский привёз Трампу в подарок фальшивый пояс чемпиона мира по боксу Усика

Вскрываются всё новые и новые интересные подробности встречи Зеленского с Трампом. Перед встречей в Овальном кабинете через провластные СМИ был распространен анонс, что Зеленский привёз в подарок американскому президенту чемпионский пояс боксера Александра Усика.
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