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Большой и просторный Hyundai, которому не нужен бензин: в Европе стартовали продажи Hyundai Staria Electric

Большой и просторный Hyundai, которому не нужен бензин: в Европе стартовали продажи Hyundai Staria Electric

218 л.с. и 430 км на одной зарядке Hyundai вывела на европейский рынок электрический минивэн Staria Electric (который ранее дебютировал в Южной Корее).

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