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Шняги.Нет

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Кошелек, который заставляет плакать: мемы о вечной нехватке денег

Кошелек, который заставляет плакать: мемы о вечной нехватке денег

Финансовое положение порой оставляет желать лучшего, и с этим сталкиваются многие. Бумажник, который опустошается быстрее, чем наполняется, — знакомая ситуация для большинства.

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