Политолог Еремина: назначенный на пост главы МИД Британии Кэмерон лишен доверия общества

В Британии подтвердили назначение экс-главы кабмина страны Дэвида Кэмерона на пост руководителя МИД. В эфире радио Sputnik доктор политических наук Наталья Еремина высказала мнение, что новый министр лишен всякого доверия британского общества.
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