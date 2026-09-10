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Новости Липецка

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В Липецкой области работают 75 автозаправочных станций

В Липецкой области утром 10 сентября, в «четный» день работают 75 АЗС, бензин АИ-92 доступен на 54 станциях, АИ-95 — на 53, дизельное топливо — на 36.

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