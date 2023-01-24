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Герасимов назвал стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО угрозой военной безопасности РФ

Герасимов назвал стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО угрозой военной безопасности РФ

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что причиной корректировки плана развития Вооруженных сил РФ стало стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО, а также использование Украины для ведения гибридной войны против России.

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