Диетолог Русакова объяснила, когда тушенка может быть опасна для здоровья

Консерванты или дополнительные добавки в составе тушенки — повод отказаться от ее покупки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.