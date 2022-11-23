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Диетолог Русакова объяснила, когда тушенка может быть опасна для здоровья

Диетолог Русакова объяснила, когда тушенка может быть опасна для здоровья

Консерванты или дополнительные добавки в составе тушенки — повод отказаться от ее покупки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

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