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Подмосковье представило на ПМЭФ-2023 уникальную «Девочку с персиками»

Подмосковье представило на ПМЭФ-2023 уникальную «Девочку с персиками»

Московская область является регионом, который лидирует по промышленному суверенитету всей страны. Бренды области — настоящее лицо всей России.

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