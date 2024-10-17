🇷🇺Развожаев рассказал, как Севастополь отметит Победу после завершения СВО «У меня есть мечта: когда закончится СВО, мы обязательно соберемся на стадионе и отметим нашу Победу исполнением нашего гимна.
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🇷🇺Развожаев рассказал, как Севастополь отметит Победу после завершения СВО «У меня есть мечта: когда закончится СВО, мы обязательно соберемся на стадионе и отметим нашу Победу исполнением нашего гимна.