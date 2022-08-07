Политический вестник

4 199 подписчиков

Американцы посоветовали Нэнси Пелоси уйти в отставку после слов о рытье «ямы до Китая»

Американцы посоветовали Нэнси Пелоси уйти в отставку после слов о рытье «ямы до Китая»

globallookpress/CNP/AdMedia Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с речью, подведя итоги своей скандальной поезди на Тайвань.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх