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Погребинский: Байден подставляет Зеленского под удар

Погребинский: Байден подставляет Зеленского под удар

Вашингтон давит на Киев, требуя выполнить обязательства, взятые на себя в рамках Минских соглашений. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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