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Премьер Грузии заявил о планах восстановить территориальную целостность страны

Премьер Грузии заявил о планах восстановить территориальную целостность страны

Грузия намерена добиться объединения страны. Сделать это грузинские власти собираются мирным путем. Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости в понедельник, 8 августа.

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