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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исполнительный директор СБР Пак: «Думаю, в ближайшее время никаких изменений в вопросе допуска россиян не произойдет»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак считает, что в ближайшее время в ситуации с допуском россиян на международную арену ничего не изменится.

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