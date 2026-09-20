Пакистан: Силы безопасности убили пять боевиков и спасли 23 заложника во время операции на шоссе N-25 недалеко от Калата, провинция Белуджистан, в ночь с 18 на 19 сентября после того, как боевики, как сообщается, попытались установить контрольно-пропускной пункт.