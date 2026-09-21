Плохая новость для Мерца: у Германии не будет сильнейшей армии в ЕС

Министр обороны ФРГ Борис Писториус все ж сумел со второй попытки попасть в Пентагон на прием к министру войны Питу Хегсету.
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