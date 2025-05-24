Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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А вы умеете красиво хранить дрова? 20 креативных фотоидей поленниц и дровников

А вы умеете красиво хранить дрова? 20 креативных фотоидей поленниц и дровников

На дворе - трава, на траве - дрова. Не клади дрова на траву двора. Ой, что-то я зарапортовалась. Давайте вместе посмотрим, как можно аккуратно сложить дрова, чтобы они стали украшением двора.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Хранить надо правильно. А главное удобно для последующего использования.
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1 д.
е
евгений
Декоративные в основном варианты
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17 час.
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