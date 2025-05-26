Потянут ли таксисты АвтоВАЗ?

В популярном британском сериале о Шерлоке Холмсе («Шерлок», 2010–2017), действие которого разворачивается в наши дни в Лондоне, легендарный сыщик (его играет Бенедикт Камбербэтч) на опасные и леденящие кровь задания отправляется из дома на такси: личного автомобиля у него нет.