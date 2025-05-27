Повышение уровня воды в реке Киренге ожидается 27-29 мая

В Иркутской области в период с 27 по 29 мая ожидают повышение уровня воды в реке Киренга. Вода может подняться в районе поселка Улькан до отметок 410–460 сантиметров при неблагоприятном уровне 430 сантиметров и в районе села Казачинское – до отметок 230–280 сантиметров при неблагоприятных 250 сантиметров.
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