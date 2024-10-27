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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Десайи против экс-игроков в футбольном руководстве: «Сколько из нас имеют высшее образование или готовы сидеть в офисе? У нас был Платини, и вы видели, что с ним стало»

«Сколько из нас имеют университетское образование или готовы сидеть в офисе? Без запаха травы, без доступа к игрокам и потной раздевалке? Мало у кого есть желание идти в эту область.

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