В России оценили сроки отказа от доллара в мире

Процесс отказа от использования доллара в торговых и межгосударственных расчетах не будет быстрым. Постепенно на смену американской валюте станут приходить региональные денежные единицы, что видно на примере Евразийского экономического союза.
Процесс отказа от использования доллара в торговых и межгосударственных расчетах не будет быстрым. Постепенно на смену американской валюте станут приходить региональные денежные единицы, что видно на примере Евразийского экономического союза.
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