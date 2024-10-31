Классический компьютер превзошел квантовый в его собственной задаче

Ученые Центра вычислительной квантовой физики (CCQ) при Институте Флэтайрон выяснили, почему классическому компьютеру удалось превзойти квантовый в выполнении задачи, ранее считавшейся доступной лишь квантовым системам.
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