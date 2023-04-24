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Име Удока – главный тренер «Рокетс»

«Хьюстон» достиг договоренности о подписании Име Удоки на должность главного тренера, сообщает ESPN. В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел «Бостон» до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4).

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