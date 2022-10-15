Военное обозрение

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Развал Русской императорской армии в 1917 году и подписание большевиками позорного Брестского мира

Развал Русской императорской армии в 1917 году и подписание большевиками позорного Брестского мира

После Февральской революции Россия пыталась воевать энергичнее, чем прежде, однако после краха летнего наступления и прихода к власти большевиков, армия превратилась в неконтролируемую толпу в солдатских шинелях.

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