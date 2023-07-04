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Смольный уточнил параметры Широтной магистрали скоростного движения

Длина участка от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским составит 3,33 км. На рабочем совещании правительства Петербурга одобрены изменения в планировочную документацию, уточняющие параметры будущей Широтной магистрали скоростного движения.

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