Смольный уточнил параметры Широтной магистрали скоростного движения

Длина участка от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским составит 3,33 км. На рабочем совещании правительства Петербурга одобрены изменения в планировочную документацию, уточняющие параметры будущей Широтной магистрали скоростного движения.
Длина участка от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским составит 3,33 км. На рабочем совещании правительства Петербурга одобрены изменения в планировочную документацию, уточняющие параметры будущей Широтной магистрали скоростного движения.
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