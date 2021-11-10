— …Пусть, говорит, твой Даня устраивается на работу, берет ипотеку и съезжает уже от нас! – с возмущением в голосе рассказывает сорокалетняя Кира разговор с мужем.
Двадцатилетний пасынок нездоров, но отчим гонит его из дома: «Хватит, пусть освобождает помещение!»
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Алексей Ренге
работать все равно где то надо. он же молодой с девушкой познакомится жить начнут он что ее в эту же квартиру приведет вряд ли отчиму понравится
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13 час.
ЛАНА Я
Во-первых,матери нужно было думать,прежде,чем сходитьсяя с мужиком,потому что отчимам почти всегда мешают дети от первых браков,во-вторых,почему взрослый парень живет в маленькой комнате,а подросток-в большой,в-третьих,больной сын живет на площади матери,а не отчима,в-четвертых, матери нужно думать головой, а не исполнять желания мужа и рожать третьего,в-пятых,матери обязательно нужно думать о трудоустройстве нездорового ребенка,но держать сына все-таки при себе ,чтобы потом не было всю жизнь больно,что родила дочку в угоду мужику,а с первым ребенком на отшибе что-то произошло. Нужно думать а первую очередь о детях,а не о мужиках!
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13 час.
Ольга Бухарова
Вообще гнать больного парня это гадко, но работать конечно пусть идет. А так как квартира куплена на двоих, то и жить парень может там всю жизнь не подлаживаясь под отчима. А вообще можно поселить мальчишек вместе...да сложновато, но можно. Конечно девочку надо в отдельную комнату
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5 час.
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