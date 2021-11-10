Двадцатилетний пасынок нездоров, но отчим гонит его из дома: «Хватит, пусть освобождает помещение!»

Алексей Ренге работать все равно где то надо. он же молодой с девушкой познакомится жить начнут он что ее в эту же квартиру приведет вряд ли отчиму понравится

ЛАНА Я Во-первых,матери нужно было думать,прежде,чем сходитьсяя с мужиком,потому что отчимам почти всегда мешают дети от первых браков,во-вторых,почему взрослый парень живет в маленькой комнате,а подросток-в большой,в-третьих,больной сын живет на площади матери,а не отчима,в-четвертых, матери нужно думать головой, а не исполнять желания мужа и рожать третьего,в-пятых,матери обязательно нужно думать о трудоустройстве нездорового ребенка,но держать сына все-таки при себе ,чтобы потом не было всю жизнь больно,что родила дочку в угоду мужику,а с первым ребенком на отшибе что-то произошло. Нужно думать а первую очередь о детях,а не о мужиках!