Работаем 🍂 Октябрь 1,2,6,7,8,11,13,14,15,18,19 - с 11 до 18 ч. ‼️11 октября - до 17.00‼️ ---- На фото представлен аромат для женщин f 116 по мотивам Miss Dior Absolutely Blooming Dior Мисс Диор абсолютли блумин ❓Кому подойдёт ❓ 🌸 #f116: твой билет в солнечное настроение ☀️ Устали от тяжёлых, «взрослых» ароматов, которые давят с первых секунд❓ Хочется чего-то, что поднимает настроение и собирает комплименты❓ 🤗Тогда встречайте f 116 "Пионовое счастье " — это не просто парфюм, это заряд позитива в одном флаконе ! 💓Этот аромат создан для тех, кто любит быть в центре внимания, но без лишней драмы.