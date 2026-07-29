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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Григорьев вошел в тренерский штаб «Бетсити Пармы»

« Бетсити Парма » пригласила Максима Григорьева в свой тренерский штаб. Бывший баскетболист Лиги ВТБ и сборной России будет отвечать за скаутскую деятельность.

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