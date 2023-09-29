WILD TRAIL анонсировали календарь стартов на 2024 год. Фестивали пройдут с февраля по ноябрь, могут добавиться новые

Команда организаторов трейловых забегов WILD TRAIL опубликовала даты стартов на 2024 год. 17 февраля – NIKOLA-LENIVETS WINTER WILD TRAIL 20-21 апреля – DAGESTAN WILD TRAIL 7-9 июня – SPORT-MARAFON FEST 28-30 июня – ARKHYZ WILD TRAIL (регистрация уже открыта) 26-28 июля – MMK WILD FEST 10-11 августа – МАНЖЕРОК WILD TRAIL 6-8 сентября – ROSA WILD TRAIL 18-20 октября – CHECHNYA WILD TRAIL 16 ноября – ОГНИ ДЕРБЕНТА Организаторы уточняют, что даты еще могут меняться – финальные будут анонсированы при открытии регистрации на старты.
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