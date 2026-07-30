Стали известны любимые темы опросов москвичей в "Активном гражданине"

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Москвичи рассказали о любимых темах опросов в "Активном гражданине". Больше всего им нравится выбирать программы благоустройства парков, дворов и спортплощадок, а еще имена животных в столичном зоопарке и "Москвариуме" на ВДНХ, названия улиц, станций метро и других объектов.