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Актуальные способы быстрого заработка для школьника

Существует огромное количество вариантов работы для школьника, но выбрать подходящий именно для вас далеко не так просто, так как все мы имеем разные навыки и предпочтения, и ставим перед собой разные задачи.

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