Вундеркинд поневоле: как алчная мать и старый психиатр-совратитель сгубили жизнь легендарной поэтессы Ники Турбиной в 27 лет

Ника Турбина — имя, которое у многих ассоциируется с талантом, страстью и трагедией. Эта юная поэтесса, ставшая известной в 1980-х годах, оставила неизгладимый след в русской литературе, но ее жизнь была полна испытаний и печали.
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