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Аргументы недели

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Помощник прокурора из Волгоградской области насиловал девушек и угрожал им убийством

Помощник прокурора из Волгоградской области насиловал девушек и угрожал им убийством

Сотрудника районной прокуратуры Волгоградской области обвинили в изнасиловании нескольких девушек, сообщили в Следственном комитете.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Власть наша отличается ежедневно. Ничего не меняется и стоит ли голосовать за ЕР?
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1 м.