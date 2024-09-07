Общественный штаб: Второй день голосования в Москве начался штатно

С начала голосования заблокировали 152 компьютерные атакиВ Москве начался второй день голосования на выборах в Московскую городскую Думу восьмого созыва, а жители ТиНАО и Куркино также выбирают муниципальных депутатов.
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