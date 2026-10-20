В Ульяновске легковушка въехала в людей на пешеходном переходе. Серьезные травмы получили шесть человек, в том числе двое подростков и совсем маленький ребенок, который находился в детской коляске.
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