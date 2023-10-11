В Актау перекрыли крупный наркоканал

Спецоперацию по пресечению торговле наркотиками провели в Актау. Об этом сообщили в КНБ РК. Пограничники и сотрудники КНБ в Актау задержали четверых казахстанцев, которых подозревают в транспортировке и сбыте наркотиков.
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